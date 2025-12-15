Віткофф і Кушнер звернуться до Ради ЄС із закордонних справ 15 грудня

Спецпредставник президента США Стів Віткофф та зять Дональда Трампа Джаред Кушнер звернуться до учасників Ради ЄС у закордонних справах, яка відбувається у Брюсселі 15 грудня, за відеозв'язком.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, повідомив заступник голови МЗС Польщі Марчин Босацький.

Віткофф та Кушнер підключаться до засідання міністрів закордонних справ ЄС 15 грудня.

"Важливим є те, що представники, відповідальні за мирні переговори від імені президента США Дональда Трампа, – як щодо Близького Сходу, так і щодо України, – а саме пан Віткофф і пан Кушнер, долучаться до нас. Вони спілкуватимуться з міністрами закордонних справ Європейського Союзу", – повідомив Босацький на полях засідання Ради ЄС у закордонних справах в Брюсселі.

Він наголосив, що цей факт "демонструє, що американці – які не завжди прагнуть діалогу з європейцями, особливо у форматах ЄС, таких як сьогоднішня Рада ЄС із закордонних справ за участю всіх міністрів закордонних справ ЄС, – залучаються саме таким чином".

Польський міністр нагадав, що американські перемовники також особисто будуть присутні на зустрічі з лідерами ЄС в Берліні, у якій також буде брати участь прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

"Це має значення, оскільки показує, що Європа є частиною цих переговорів і що до Європи ставляться серйозно та як до суб’єкта у власному праві – не лише з боку України, але й з боку наших американських союзників", – наголосив Босацький.

Як повідомляла "Європейська правда", у столиці Німеччини Берліні 15 грудня продовжилися переговори між делегаціями України та США щодо "мирного плану".

У Берліні очікують також президента Франції Емманюеля Макрона, прем’єра Британії Кіра Стармера, прем’єра Нідерландів Діка Схоофа, італійську прем’єрку Джорджу Мелоні та президента Фінляндії Александра Стубба. Стубб, за повідомленнями ЗМІ, ще у неділю прилетів до Берліна і мав коротку зустріч з перемовниками Трампа.

Згідно з графіком, який розкрили в Офісі президента України, зустріч за участі ширшого кола європейських лідерів розпочнеться у Берліні о 20:00 за Києвом.