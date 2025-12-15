Уиткофф и Кушнер обратятся к Совету ЕС по иностранным делам 15 декабря

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер обратятся к участникам Совета ЕС по иностранным делам, который проходит в Брюсселе 15 декабря, по видеосвязи.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, сообщил заместитель главы МИД Польши Марчин Босацкий.

Уиткофф и Кушнер подключатся к заседанию министров иностранных дел ЕС 15 декабря.

"Важно то, что представители, ответственные за мирные переговоры от имени президента США Дональда Трампа, – как по Ближнему Востоку, так и по Украине, – а именно господин Уиткофф и господин Кушнер, присоединятся к нам. Они будут общаться с министрами иностранных дел Европейского Союза", – сообщил Босацкий на полях заседания Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе.

Он подчеркнул, что этот факт "демонстрирует, что американцы – которые не всегда стремятся к диалогу с европейцами, особенно в форматах ЕС, таких как сегодняшний Совет ЕС по иностранным делам с участием всех министров иностранных дел ЕС, – привлекаются именно таким образом".

Польский министр напомнил, что американские переговорщики также лично будут присутствовать на встрече с лидерами ЕС в Берлине, в которой также будет участвовать премьер-министр Польши Дональд Туск.

"Это имеет значение, поскольку показывает, что Европа является частью этих переговоров и что к Европе относятся серьезно и как к субъекту в собственном праве – не только со стороны Украины, но и со стороны наших американских союзников", – подчеркнул Босацкий.

Как сообщала "Европейская правда", в столице Германии Берлине 15 декабря продолжились переговоры между делегациями Украины и США по "мирному плану".

В Берлине ожидают также президента Франции Эмманюэля Макрона, премьера Великобритании Кира Стармера, премьера Нидерландов Дика Схофа, итальянского премьера Джорджу Мелони и президента Финляндии Александра Стубба. Стубб, по сообщениям СМИ, еще в воскресенье прилетел в Берлин и имел короткую встречу с переговорщиками Трампа.

Согласно графику, который обнародовали в Офисе президента Украины, встреча с участием более широкого круга европейских лидеров начнется в Берлине в 20:00 по Киеву.