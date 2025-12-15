У Зеленського розкрили його графік у Берліні на понеділок
В Офісі президента України повідомили його графік у Берліні протягом 15 грудня; згідно з ним, зустрічі з канцлером Фрідріхом Мерцом та широким колом європейських лідерів заплановані на вечір.
Як пише "Європейська правда", про це повідомили в ОПУ.
О 13:00 за німецьким часом запланована зустріч Володимира Зеленського з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром. Після неї буде зустріч з президенткою Бундестагу Юлією Кльокнер.
Далі Зеленський з Мерцом візьмуть участь у німецько-українському економічному форумі.
На 17:15 заплановане спілкування Зеленського й Мерца зі ЗМІ, після чого лідери проведуть двосторонні переговори.
О 19 годині почнеться зустріч Зеленського з лідерами країн ЄС, Великої Британії, керівництвом Євросоюзу та НАТО.
Перед цим повідомляли, що орієнтовно об 11 годині за Берліном продовжаться переговори України й США стосовно "мирного плану", які напередодні тривали понад 5 годин.
Спецпредставник американського президента Стів Віткофф після зустрічі заявив про "великий прогрес".