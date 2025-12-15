Укр Рус Eng

У Зеленського розкрили його графік у Берліні на понеділок

Новини — Понеділок, 15 грудня 2025, 11:35 — Марія Ємець

В Офісі президента України повідомили його графік у Берліні протягом 15 грудня; згідно з ним, зустрічі з канцлером Фрідріхом Мерцом та широким колом європейських лідерів заплановані на вечір. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомили в ОПУ.

О 13:00 за німецьким часом запланована зустріч Володимира Зеленського з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром. Після неї буде зустріч з президенткою Бундестагу Юлією Кльокнер. 

Далі Зеленський з Мерцом візьмуть участь у німецько-українському економічному форумі.

На 17:15 заплановане спілкування Зеленського й Мерца зі ЗМІ, після чого лідери проведуть двосторонні переговори.

О 19 годині почнеться зустріч Зеленського з лідерами країн ЄС, Великої Британії, керівництвом Євросоюзу та НАТО.

Перед цим повідомляли, що орієнтовно об 11 годині за Берліном продовжаться переговори України й США стосовно "мирного плану", які напередодні тривали понад 5 годин. 

Спецпредставник американського президента Стів Віткофф після зустрічі заявив про "великий прогрес". 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Зеленський Німеччина Мирні переговори
Реклама: