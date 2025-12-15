ЗМІ: президент Фінляндії зустрівся з перемовниками Трампа у Берліні

Президент Фінляндії Александр Стубб зустрівся з перемовниками Трампа у Берліні ввечері у неділю.

Про це повідомляє Bild, пише "Європейська правда".

Віткофф і Кушнер, за інформацією видання, близько 22 години приїхали до готелю Adlon у Берліні для зустрічі зі Стуббом, який 15 грудня має взяти участь у переговорах щодо потенційної мирної угоди для завершення російсько-української війни за участі Зеленського і європейських лідерів.

Раніше повідомляли, що задля цього Стубб скасував поїздку до США.

Деталі їхньої розмови, що тривала близько 20 хвилин, невідомі. Зазначають, що завчасне прибуття Стубба "стало несподіванкою", тому що він не брав участі в недільних переговорах.

Photo: Peter Tiede / Bild

У Фінляндії про зустріч повідомило видання Helsingin Sanomat з посиланням на свої джерела.

Нагадаємо, ввечері 14 грудня у Берліні відбулись перемовини України та США, за участі президента Володимира Зеленського і перемовників Трампа.

У Зеленського повідомили, що переговори тривали понад п'ять годин і продовжаться в понеділок зранку. Спецпредставник Трампа Віткофф заявив про "великий прогрес".

Запрошення американців на зустріч у Берліні надійшло після напруженої телефонної розмови в середу між Мерцом, Емманюелем Макроном, Кіром Стармером та Дональдом Трампом, під час якої сторони намагалися подолати розбіжності щодо напрямку мирних зусиль.