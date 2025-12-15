Навроцький вважає, що Україна мала би більше залучити Польщу у "мирні перемовини"

Президент Польщі Кароль Навроцький вважає, що Україна мала би більше залучити Польщу у переговорний процес щодо потенційної мирної угоди.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Навроцький сказав в інтерв’ю Wirtualna Polska.

Навроцького запитали, чи очікує він від президента України позиції, що Польща має бути більше залучена до переговорного процесу, і що, умовно, він "не полетить на зустріч" з лідерами країн Західної Європи без Польщі.

Він сказав, що не очікує ніяких заяв. "Але, думаю, було б гарним тоном з боку Володимира Зеленського говорити про це від початку. Це саме те партнерство, на яке ми очікуємо… Можна подумати, що Володимир Зеленський мав би бути ключовим зацікавленим у присутності Польщі за столом переговорів. Але так було би, якби наші відносини були правильно вибудувані. Тим часом президент Зеленський розглядає Польщу як стабільну, очевидну цінність, щодо якої не потрібно якихось особливих рухів", – сказав Навроцький.

Навроцького запитали, якої він зараз думки про свою давнішу ідею переговорного формату Україна-Польща-США-Росія.

"Це було моєю мрією тоді і залишається моєю мрією зараз – з огляду на регіон, де відбувається конфлікт", – сказав він.

Також в інтерв’ю він розповів, що завдяки зустрічі із Зеленським у Варшаві сподівається почати "відновлювати елемент партнерства" між країнами, який, на його думку, втрачено.

Нагадаємо, вихідними у Варшаві підтвердили, що польська сторона запропонувала зустріч президентів 19 грудня.