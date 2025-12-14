Укр Рус Eng

У Навроцького розповіли, про що говоритимуть президенти України і Польщі в Варшаві

Новини — Неділя, 14 грудня 2025, 18:40 — Іванна Костіна

Речник президента Польщі Рафал Лешкевич повідомив у соціальних мережах, якими будуть основні теми переговорів українського і польського лідерів у Варшаві.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Лешкевич підтвердив інформацію, яка пролунала від президента України, що польська сторона запропонувала зустріч 19 грудня.

Узгоджуються деталі запланованого візиту. Основні теми переговорів, які відбудуться у Варшаві, стосуватимуться питань безпеки, економічних та історичних питань", – написав речник в Х.

Посол України в Польщі Василь Боднар в інтерв'ю польським ЗМІ днями говорив, що Зеленський може зустрітися з польським колегою Каролем Навроцьким ще до кінця цього року.

Як відомо, Зеленський заявив, що готовий приїхати на першу зустріч з польським президентом Каролем Навроцьким до Польщі, коли отримає відповідне запрошення.

На початку грудня очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський сказав, що Зеленському варто просити про візит до Навроцького.

