Навроцкий считает, что Украина должна была бы больше привлекать Польшу в "мирные переговоры"

Президент Польши Кароль Навроцкий считает, что Украина должна была бы больше привлекать Польшу в переговорный процесс по потенциальному мирному соглашению.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Навроцкий сказал в интервью Wirtualna Polska.

Навроцкого спросили, ожидает ли он от президента Украины позиции, что Польша должна быть больше вовлечена в переговорный процесс, и что, условно, он "не полетит на встречу" с лидерами стран Западной Европы без Польши.

Он сказал, что не ожидает никаких заявлений. "Но, думаю, было бы хорошим тоном со стороны Владимира Зеленского говорить об этом с самого начала. Это именно то партнерство, которого мы ожидаем... Можно подумать, что Владимир Зеленский должен был бы быть ключевым заинтересованным в присутствии Польши за столом переговоров. Но так было бы, если бы наши отношения были правильно выстроены. Между тем президент Зеленский рассматривает Польшу как стабильную, очевидную ценность, по которой не нужно каких-то особых движений", – сказал Навроцкий.

Навроцкого спросили, какого он сейчас мнения о своей идее переговорного формата Украина-Польша-США-Россия, которую озвучивал ранее.

"Это было моей мечтой тогда и остается моей мечтой сейчас – учитывая регион, где происходит конфликт", – сказал он.

Также в интервью он рассказал, что благодаря встрече с Зеленским в Варшаве надеется начать "восстанавливать элемент партнерства" между странами, который, по его мнению, утрачен.

Напомним, на выходных в Варшаве подтвердили, что польская сторона предложила встречу президентов 19 декабря.