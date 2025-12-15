Навроцький поділився очікуваннями від зустрічі із Зеленським

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що під час очікуваної зустрічі з президентом України у Варшаві сподівається почати "відновлювати елемент партнерства" між країнами, який, на його думку, втрачено.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Навроцький сказав в інтерв’ю Wirtualna Polska.

Навроцький сказав, що очікувана зустріч із Зеленським у Варшаві, яку Польща запропонувала організувати 19 грудня, може "відкрити нову сторінку" у відносинах.

"Ми маємо підтримувати Україну, і ми це робимо. Але водночас ми маємо – і, думаю, мені це вдасться – забезпечити, щоб Україна ставилася до Польщі як до партнера… Ми втратили елемент партнерства між Польщею та Україною, я кажу про це відкрито. Як президент, я не можу погоджуватись на те, щоб до Польщі ставилися просто як до "передпокою" чи "коридору" у питаннях, які для нас стратегічно важливі", – заявив Навроцький.

"Партнерство означає відкритість до питань, які важливі для польського суспільства, включно з історичними… Коли ми бачимо, що важливі для поляків питання – як ексгумації на Волині – навіть серйозно не розглядаються українською стороною, то постає питання – а де партнерство?" – зазначив президент Польщі.

Він зазначив, що якщо історичні питання важливі для великої частини польського суспільства, то це не може не підніматися, як і питання захисту польських аграріїв. "Є багато таких питань. І жодне з них не впливає на стратегічну підтримку України у війні", – сказав Навроцький.

Він зазначив, що зустріч у Варшаві із Зеленським буде для них можливістю обговорити "речі, які не лише не реалізовані, а в багатьох випадках ще навіть не ініціювалися".

"Чи вірю я, що ми можемо досягти партнерства? Так. Я не знаю, якою буде реакція президента Володимира Зеленського, але він знає мої погляди. Ми справді підтримуємо Україну і продовжимо це робити, але ми маємо навчитися взаємодіяти як партнери, а не "молодші партнери", – сказав Навроцький.

Він заявив, що може навести приклади "багатьох помилок" з боку президента України чи української дипломатичної команди.

"Достатньо пригадати його заяви на попередній Генасамблеї ООН, де він сказав, що Україна була сам на сам у перші дні війни. Але ж вона не була одна, це очевидна неправда. Можна пригадати заяви Дмитра Кулеби в Ольштині про історичні питання", – сказав Навроцький.

Президента Польщі запитали, чи не виглядає така тривала відсутність візиту Зеленського до Варшави так, немов Польща перестала бути важливою для України. Навроцький сказав, що "це те питання, яке він теж ставить собі".

"Польща вкрай важлива для України, і Україна має чітко це розуміти. Підтримка не може надходити без Польщі, це просто неможливо. У мене відчуття, що президент Володимир Зеленський за ці роки надто звик сприймати польську допомогу як належне. Вже можна ні в чому з нами не погоджуватися, не потрібно говорити, тому що ми все зробили і все надали", – заявив Кароль Навроцький.

Нагадаємо, вихідними у Варшаві підтвердили, що польська сторона запропонувала зустріч президентів 19 грудня.

На початку грудня очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський сказав, що Зеленському варто просити про візит до Навроцького. Президент України заявив, що готовий приїхати на першу зустріч з польським президентом Каролем Навроцьким до Польщі, коли отримає відповідне запрошення.