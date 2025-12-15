Коледж Європи шукає нового ректора після скандалу навколо ексглави дипломатії ЄС

Коледж Європи шукає нового ректора, оскільки попередня ректорка Федеріка Могеріні подала у відставку після корупційного скандалу, що стався на початку цього місяця.

Про це пише Politico, передає "Європейська правда".

У оголошенні про вакансію, опублікованому в понеділок, 15 грудня, коледж зазначив, що приймає заявки до 2 березня, а новий ректор почне роботу в червні 2026 року або незабаром після цього.

Як наголосили в оголошенні, ректор "несе загальну академічну та адміністративну відповідальність за коледж в цілому".

Кандидати повинні бути громадянами європейських країн, демонструвати "важливі академічні якості" та мати досвід управління, а також володіти англійською та французькою мовами.

"Виконуючи свої обов'язки, ректор буде дотримуватися високих етичних стандартів та цінностей Коледжу Європи", – йдеться в оголошенні.

Нагадаємо, на початку грудня влада Бельгії провела рейди і затримали Могеріні та колишнього генерального секретаря Європейської служби зовнішніх справ Стефано Санніно в рамках розслідування тендеру на створення дипломатичної академії при Коледжі Європи, де Могеріні була ректором.

