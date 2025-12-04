Ексглава дипломатії ЄС Могеріні подала у відставку після звинувачень у шахрайстві

Колишня головна дипломатка Європейського Союзу Федеріка Могеріні, яка на початку тижня була звинувачена в шахрайстві, подала у відставку з посади ректорки Коледжу Європи.

Про це пише Euractiv, передає "Європейська правда".

Могеріні затримали у вівторок, 2 грудня, у зв'язку з розслідуванням щодо того, чи був публічний тендер з вибору вищого навчального закладу, який би приймав Дипломатичну академію ЄС, сфальсифікований на користь Коледжу Європи.

У четвер, 4 грудня, на тлі цих подій вона подала у відставку.

"Відповідно до найвищої суворості та справедливості, з якими я завжди виконувала свої обов'язки, сьогодні я вирішила подати у відставку з посади ректора", – заявила Могеріні.

Ця заява пролунала на наступний день після того, як колишній генеральний секретар Європейської служби зовнішніх дій та генеральний директор департаменту ЄС з питань Близького Сходу, Північної Африки та Перської затоки Стефано Санніно оголосив про те, що піде у відставку після того, як його затримали у рамках розслідування справи про шахрайство.

Минулого року Санніно також читав лекції у Коледжі Європи та в Дипломатичній академії ЄС.

