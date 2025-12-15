Колледж Европы ищет нового ректора после скандала вокруг экс-главы дипломатии ЕС

Колледж Европы ищет нового ректора, поскольку предыдущая ректор Федерика Могерини подала в отставку после коррупционного скандала, произошедшего в начале этого месяца.

Об этом пишет Politico, передает "Европейская правда".

В объявлении о вакансии, опубликованном в понедельник, 15 декабря, колледж отметил, что принимает заявки до 2 марта, а новый ректор приступит к работе в июне 2026 года или вскоре после этого.

Как подчеркнули в объявлении, ректор "несет общую академическую и административную ответственность за колледж в целом".

Кандидаты должны быть гражданами европейских стран, демонстрировать "важные академические качества" и иметь опыт управления, а также владеть английским и французским языками.

"Выполняя свои обязанности, ректор будет придерживаться высоких этических стандартов и ценностей Колледжа Европы", – говорится в объявлении.

Напомним, в начале декабря власти Бельгии провели рейды и задержали Могерини и бывшего генерального секретаря Европейской службы внешних дел Стефано Саннино в рамках расследования тендера на создание дипломатической академии при Колледже Европы, где Могерини была ректором.

