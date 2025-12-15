Британські лікарі-резиденти відмовилися від урядової пропозиції та будуть страйкувати

Лікарі-резиденти у Британії проголосували за відхилення останньої пропозиції уряду щодо умов праці та підтвердили: запланований на цей тиждень п'ятиденний страйк відбудеться.

Про це повідомила в понеділок, 15 грудня, профспілка Британської медичної асоціації (BMA), цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Профспілка лікарів, яка представляє лікарів-резидентів, що є кваліфікованими практикуючими лікарями і складають майже половину медичного персоналу, з середи, 17 грудня, розпочне страйк у рамках серії страйкових акцій, які відбулися раніше цього року щодо оплати праці та умов праці.

"Десятки тисяч лікарів першої лінії об'єдналися, щоб сказати "ні" тому, що явно є занадто малим і занадто пізнім", – заявив голова BMA Джек Флетчер.

Водночас він наголосив, що страйку, який запланований цього тижня, все ще можна повністю уникнути.

"Міністр охорони здоров'я повинен зараз співпрацювати з нами в той короткий час, що нам залишився, щоб запропонувати надійну пропозицію для завершення цієї кризи з робочими місцями та запобігання реальному скороченню заробітної плати, яке він просуває в 2026 році", – сказав Флетчер, додавши, що профспілка готова працювати над пошуком рішення.

До пропозиції, зробленої урядом минулого тижня, не входили нові умови оплати праці, за що BMA боролася з моменту перемоги Лейбористської партії на виборах минулого року.

Як зазначається, страйк посилить тиск на і без того перевантажену систему охорони здоров'я після того, як минулого тижня NHS England попередила, що лікарні зіштовхуються із "найгіршим сценарієм" через хвилю "супергрипу".

У суботу, 13 грудня, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер закликав лікарів відмовитися від страйку, заявивши, що вони "поводяться безвідповідально".