Стармер закликав лікарів прийняти угоду, щоб уникнути страйків під час спалаху "супергрипу"

Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер закликав лікарів-резидентів прийняти нову угоду, щоб запобігти запланованим страйкам, які можуть розпочатися вже наступного тижня.

Його слова цитує Sky News, передає "Європейська правда".

Стармер назвав "неймовірним" те, що медики можуть страйкувати в умовах спалаху "супергрипу", який призвів до рекордних рівнів госпіталізацій.

Він попередив, що Національна служба охорони здоров’я (NHS) перебуває в "найнебезпечнішому моменті" з часів пандемії COVID-19, а ситуація з грипом стає все більш критичною.

За його словами, страйки в таких умовах можуть поставити під загрозу життя пацієнтів та стабільність роботи NHS.

"Це безрозсудно. Страйки ставлять NHS і пацієнтів, які потребують допомоги, у велику небезпеку. Я сподіваюся, що їх можна буде уникнути", – заявив Стармер.

За його словами, зараз на столі лежить "хороша угода", яку Британська медична асоціація (BMA) винесе на голосування на цих вихідних.

Як зазначається, британські медики зараз голосують за нову пропозицію уряду, яка може запобігти п'ятиденним страйкам, запланованим на період з 17 грудня.

Якщо угоду не приймуть, страйки продовжаться, і лікарі скасують операції та різдвяні відпустки, готуючись до серйозного навантаження через спалах грипу.

Стармер зазначив, що нова угода дозволить відкласти страйки до після Різдва, що дасть NHS більше часу для підготовки до "бурі", яку спричинить подальше поширення грипу.

"Ідея, що в таких умовах страйки можуть відбутися, відверто кажучи, не піддається вірі", – додав прем’єр Британії

Останні опитування YouGov свідчать, що 58% громадян Британії виступають проти страйків лікарів, тоді як 33% їх підтримують. Міністр охорони здоров’я Вес Стрітінг також закликав лікарів не залишати пацієнтів на Різдво, зазначивши, що грип і тиск на NHS є величезним викликом для медичної системи.

Зазначимо, 11 грудня керівництво системи охорони здоров’я у Британії попередило, що британські лікарні зіштовхнулися з "найгіршим сценарієм" через "хвилю супергрипу": кількість госпіталізацій із хворобою зросла на 55% за тиждень.

