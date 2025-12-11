У Британії попередили про "найгірший сценарій" для лікарень через "супергрип"

Керівництво системи охорони здоров’я у Британії попередило, що британські лікарні зіштовхнулися з "найгіршим сценарієм" через "хвилю супергрипу": кількість госпіталізацій із хворобою зросла на 55% за тиждень.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Медики закликали людей, які почуваються хворими, носити захисні маски в громадському транспорті. Деякі лікарні вже вимагають їх обов’язкового носіння.

Все більшу кількість людей закликають записуватися на щеплення від грипу, оскільки вірус швидко шириться.

NHS England, Національна служба охорони здоров'я Англії, повідомила, що минулого тижня в лікарняних ліжках перебувало в середньому 2660 пацієнтів із грипом. Це найвищий показник для цієї пори року, який зріс більш ніж удвічі за тиждень, і який у службі охарактеризували як "безпрецедентну хвилю супергрипу".

"Кількість пацієнтів у лікарнях із грипом надзвичайно висока для цієї пори року", – заявила професорка Мегана Пандіт, національний медичний директор NHS.

"Ще гірше те, що вона продовжує зростати, і піку ще не видно, тому в NHS очікують кілька надзвичайно складних тижнів", – додала вона.

У Європі загалом також стикаються з незвично раннім і тяжким сезоном грипу, і органи охорони здоров’я по всьому континенту попереджають про зростання кількості випадків, спричинене мутованим штамом вірусу.

Європейський центр із профілактики та контролю захворювань минулого місяця заявив, що виявлення випадків "зростає набагато раніше, ніж зазвичай", і закликав вразливі групи вакцинуватися "без зволікань".

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус скасував традиційні різдвяні поїздки до країн, де дислокуються німецькі військові, оскільки підхопив грип.

А колишній прем'єр-міністр та міністр закордонних справ Британії Девід Камерон повідомив, що лікувався від раку.



