Британские врачи-резиденты отказались от правительственного предложения и будут бастовать

Врачи-резиденты в Британии проголосовали за отклонение последнего предложения правительства по условиям труда и подтвердили: запланированная на эту неделю пятидневная забастовка состоится.

Об этом сообщил в понедельник, 15 декабря, профсоюз Британской медицинской ассоциации (BMA), цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Профсоюз врачей, представляющий врачей-резидентов, которые являются квалифицированными практикующими врачами и составляют почти половину медицинского персонала, со среды, 17 декабря, начнет забастовку в рамках серии забастовочных акций, которые состоялись ранее в этом году по оплате труда и условий труда.

"Десятки тысяч врачей первой линии объединились, чтобы сказать "нет" тому, что явно является слишком малым и слишком поздним", – заявил глава BMA Джек Флетчер.

В то же время он подчеркнул, что забастовки, которая запланирована на этой неделе, все еще можно полностью избежать.

"Министр здравоохранения должен сейчас сотрудничать с нами в то короткое время, что нам осталось, чтобы предложить надежное предложение для завершения этого кризиса с рабочими местами и предотвращения реального сокращения заработной платы, которое он продвигает в 2026 году", – сказал Флетчер, добавив, что профсоюз готов работать над поиском решения.

В предложение, сделанное правительством на прошлой неделе, не входили новые условия оплаты труда, за что BMA боролась с момента победы Лейбористской партии на выборах в прошлом году.

Как отмечается, забастовка усилит давление на и без того перегруженную систему здравоохранения после того, как на прошлой неделе NHS England предупредила, что больницы сталкиваются с "худшим сценарием" из-за волны "супергриппа".

В субботу, 13 декабря, премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал врачей отказаться от забастовки, заявив, что они "ведут себя безответственно".