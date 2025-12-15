В Германии выдвинули обвинения против депутата "АдГ" за нацистский салют в Бундестаге

Берлинская прокуратура выдвинула обвинения против 60-летнего депутата парламента от партии "Альтернатива для Германии" за исполнение гитлеровского приветствия в здании Бундестага.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Welt.

Политик, имя которого не разглашается, якобы поздравил коллегу по партии, щелкнув каблуками и исполнив гитлеровское приветствие в гардеробной у одного из входов в Бундестаг во время сессии 22 июня 2023 года.

"Обвиняемый осознавал, что приветствие, которое использовала запрещенная Национал-социалистическая немецкая рабочая партия, было заметным для других людей в зоне входа", – говорится в заявлении прокуратуры. Обвинение было подано в окружной суд Тиргартена.

В октябре 2025 года депутатский иммунитет этого члена парламента был снят. Членом "АдГ", о котором идет речь, является Матиас Моосдорф. Его обвиняют в том, что примерно два с половиной года назад он сделал гитлеровский салют в боковой комнате здания Бундестага.

Политик "АдГ", родившийся в Лейпциге в 1965 году, является виолончелистом и с 2021 года является непосредственно избранным членом Бундестага. До начала политической карьеры Моосдорф с 1988 по 2019 год был участником Лейпцигского струнного квартета, с которым записал более 120 компакт-дисков и выступил в 60 странах.

Недавно Моосдорф столкнулся с проблемами внутри своей парламентской фракции. В середине сентября бывшему спикеру по вопросам внешней политики парламентской фракции "АдГ" было предписано оплатить внутренний штраф в размере 2 тысяч евро за несанкционированную поездку в Россию.

В начале июня писали, что согласно ежегодному отчету внутренней разведки Германии, ультраправая партия "Альтернатива для Германии" скрывает все большее количество правых экстремистов.

