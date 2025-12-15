ЗМІ: Німеччина готує значне розширення оборонної співпраці з Україною

Німеччина готує всеосяжне партнерство з Україною у сфері озброєння, яке має принести вигоду обом країнам.

Як пише "Європейська правда", з відповідним планом з десяти пунктів, узгодженим всередині коаліції, ознайомилося видання Bild.

Відповідно до нього, з Україною буде започатковано всеосяжне партнерство у сфері озброєння. У середньостроковій перспективі це означає, що німецько-українська зброя буде використовуватися на передовій. І німецькі збройні сили також будуть її використовувати.

Німеччина вже є найбільшим військовим спонсором України в Європі. Зараз дається старт наступному етапу, від якого, як очікується, виграють і Німеччина, і її оборонна промисловість.

План окреслює, як Україна та Німеччина мають співпрацювати в галузі оборони в майбутньому:

Регулярні консультації на високому рівні з питань оборонної політики між міністерствами оборони;

Створення представництва української оборонної промисловості в Берліні ("Ukraine Freedom House") для покращення взаємодії з німецькими компаніями. Одночасно з цим – зміцнення контактних пунктів для німецької оборонної промисловості в Україні (в тому числі через посольство Німеччини в Києві);

Більше персоналу та повноважень для військових аташе в посольстві Німеччини в Києві, постійний професійний обмін інформацією про те, яке озброєння потрібно;

Нові флагманські проєкти для спільних досліджень, розробки та виробництва озброєння. Мета – використати переваги української промисловості в галузі безпілотників та пов'язаних з ними технологій;

Постійний трансфер технологій у ще більшій кількості спільних підприємств у оборонному секторі, з обміном в обох напрямках. Це також означає: виробництво зброї, розробленої в Україні, в Німеччині;

Створення великого альянсу з європейськими партнерами для закупівлі зброї на користь України – частково також з використанням зброї українського виробництва;

Інтеграція української промисловості в загальноєвропейський ринок оборонних товарів;

Можливе використання федеральних інвестиційних гарантій для інвестицій в оборонну промисловість України;

Постійний обмін інформацією про події на фронті. Плани включають передачу та використання записаних цифрових даних з поля бою в Україні, а також обмін практичним досвідом щодо використання німецьких оборонних технологій в Україні;

Створення спеціального антикорупційного щита для угод з озброєнням з Україною.

Раніше Україна уклала домовленість із Францією, що передбачає купівлю до 100 винищувачів Rafale.

Також Україна у майбутньому зможе отримати 8 систем протиповітряної оборони SAMP-T.