СМИ: Германия готовит значительное расширение оборонного сотрудничества с Украиной

Германия готовит всеобъемлющее партнерство с Украиной в сфере вооружения, которое должно принести выгоду обеим странам.

Как пишет "Европейская правда", с соответствующим планом из десяти пунктов, согласованным внутри коалиции, ознакомилось издание Bild.

Согласно ему, с Украиной будет начато всеобъемлющее партнерство в сфере вооружения. В среднесрочной перспективе это означает, что немецко-украинское оружие будет использоваться на передовой. И немецкие вооруженные силы также будут его использовать.

Германия уже является крупнейшим военным спонсором Украины в Европе. Сейчас дается старт следующему этапу, от которого, как ожидается, выиграют и Германия, и ее оборонная промышленность.

План определяет, как Украина и Германия должны сотрудничать в области обороны в будущем:

Регулярные консультации на высоком уровне по вопросам оборонной политики между министерствами обороны;

Создание представительства украинской оборонной промышленности в Берлине ("Ukraine Freedom House") для улучшения взаимодействия с немецкими компаниями. Одновременно с этим – укрепление контактных пунктов для немецкой оборонной промышленности в Украине (в том числе через посольство Германии в Киеве);

Больше персонала и полномочий для военных атташе в посольстве Германии в Киеве, постоянный профессиональный обмен информацией о том, какое вооружение нужно;

Новые флагманские проекты для совместных исследований, разработки и производства вооружения. Цель – использовать преимущества украинской промышленности в области беспилотников и связанных с ними технологий;

Постоянный трансфер технологий в еще большем количестве совместных предприятий в оборонном секторе, с обменом в обоих направлениях. Это также означает: производство оружия, разработанного в Украине, в Германии;

Создание большого альянса с европейскими партнерами для закупки оружия в пользу Украины – частично также с использованием оружия украинского производства;

Интеграция украинской промышленности в общеевропейский рынок оборонных товаров;

Возможное использование федеральных инвестиционных гарантий для инвестиций в оборонную промышленность Украины;

Постоянный обмен информацией о событиях на фронте. Планы включают передачу и использование записанных цифровых данных с поля боя в Украине, а также обмен практическим опытом по использованию немецких оборонных технологий в Украине;

Создание специального антикоррупционного щита для сделок с вооружением с Украиной.

Ранее Украина заключила договоренность с Францией, предусматривающую покупку до 100 истребителей Rafale.

Также Украина в будущем сможет получить 8 систем противовоздушной обороны SAMP-T.