Громадяни країн Балтії більше довіряють ЄС, ніж своїм політичним інститутам

Громадяни Латвії, Литви та Естонії висловлюють більшу довіру до інституцій Європейського Союзу, ніж до власних державних структур.

Про це, як пише "Європейська правда", свідчать результати опитування Standard Eurobarometer 104, проведеного восени 2025 року, повідомляє естонський суспільний мовник ERR.

У середньому в країнах-членах ЄС показник довіри до Євросоюзу становить 48%, тоді як до національних урядів – лише 33%. Більш контрастний цей показник у Латвії, де ЄС довіряють 55% опитаних, тоді як рівень довіри до уряду помітно нижчий – 31%.

Схожа ситуація в Естонії: довіру до ЄС висловили 52%, тоді як і до національних політичних інституцій – 36%.

Литва входить до трійки лідерів ЄС щодо довіри до Євросоюзу – 66% громадян заявляють, що довіряють ЄС, при цьому довіра до національного уряду за останній рік скоротилася на 11 відсоткових пунктів і становить 34%.

У середньому по ЄС 74% громадян вважають, що їхня країна виграла від членства в Євросоюзі – це один із найвищих показників за останні півтора десятиліття. У Балтії цей показник ще вищий: Литва – 92%, Естонія – 82%. Однак в Латвії цей показник становить 69%.

Раніше повідомлялося, що у Литві понад 70% опитаних громадян негативно оцінили роботу нового уряду.

А у Німеччині довіра громадян до федерального уряду впала до 28% порівняно з 2021 роком.