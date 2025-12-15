Граждане стран Балтии больше доверяют ЕС, чем своим политическим институтам

Граждане Латвии, Литвы и Эстонии выражают больше доверия институтам Европейского Союза, чем собственным государственным структурам.

Об этом, как пишет "Европейская правда", свидетельствуют результаты опроса Standard Eurobarometer 104, проведенного осенью 2025 года, сообщает эстонский общественный вещатель ERR.

В среднем в странах-членах ЕС показатель доверия к Евросоюзу составляет 48%, тогда как национальным правительствам – лишь 33%. Более контрастен этот показатель в Латвии, где ЕС доверяют 55% опрошенных, тогда как уровень доверия к правительству заметно ниже – 31%.

Похожая ситуация в Эстонии: доверие к ЕС выразили 52%, тогда как и к национальным политическим институтам – 36%.

Литва входит в тройку лидеров ЕС по доверию к Евросоюзу – 66% граждан заявляют, что доверяют ЕС, при этом доверие к национальному правительству за последний год сократилось на 11 процентных пунктов и составляет 34%.

В среднем по ЕС 74% граждан считают, что их страна выиграла от членства в Евросоюзе – это один из самых высоких показателей за последние полтора десятилетия. В Балтии этот показатель еще выше: Литва – 92%, Эстония – 82%. Однако в Латвии этот показатель составляет 69%.

Ранее сообщалось, что в Литве более 70% опрошенных граждан негативно оценили работу нового правительства.

А в Германии доверие граждан к федеральному правительству упало до 28% по сравнению с 2021 годом.