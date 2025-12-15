У Польщі затримали п'яного російського капітана, що готувався вивести своє судно в море

У Польщі російський капітан контейнеровоза під прапором Антигуа і Барбуди, який мав відплисти з Гданська до Естонії, був затриманий безпосередньо перед відплиттям – виявилося, що він перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Як повідомив у понеділок Тадеуш Грухалла з Морського відділення Прикордонної служби, пильність проявив портовий лоцман, який у неділю перед запланованим виходом судна в море повідомив служби про підозру, що капітан може бути нетверезий.

Співробітники прикордонної служби перевірили чоловіка на вміст алкоголю. Спочатку 53-річний росіянин мав 2,52 проміле алкоголю у видихуваному повітрі, але при повторному вимірюванні, через кілька хвилин, прилад показав вже 2,64 проміле.

"Було сповіщено портові служби та чергового інспектора Port State Control Морського управління в Гдині, який зупинив вихід судна з порту та проводить подальші адміністративні дії", – повідомив Тадеуш Грухалла.

Він також нагадав, що подібний випадок мав місце в порту Гданська 6 серпня. Тоді капітан контейнеровоза під прапором Ліберії, який мав відплисти до Німеччини, показав 2,29 проміле алкоголю. Судно відпливло лише після заміни капітана.

Нагадаємо, у жовтні стався скандал із радником президента Литви, якого запідозрили у виступі на публічній події у стані алкогольного сп’яніння.

У 2023 році міністру економіки Фінляндії довелось заперечувати, що він був п'яний на роботі.