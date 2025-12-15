В Польше задержали пьяного российского капитана, готовившегося вывести судно в море

В Польше российский капитан контейнеровоза под флагом Антигуа и Барбуды, который должен был отплыть из Гданьска в Эстонию, был задержан непосредственно перед отплытием – оказалось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Как сообщил в понедельник Тадеуш Грухалла из Морского отделения Пограничной службы, бдительность проявил портовый лоцман, который в воскресенье перед запланированным выходом судна в море сообщил службы о подозрении, что капитан может быть нетрезв.

Сотрудники пограничной службы проверили мужчину на содержание алкоголя. Сначала 53-летний россиянин имел 2,52 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе, но при повторном измерении, через несколько минут, прибор показал уже 2,64 промилле.

"Были извещены портовые службы и дежурный инспектор Port State Control Морского управления в Гдыне, который остановил выход судна из порта и проводит дальнейшие административные действия", – сообщил Тадеуш Грухалла.

Он также напомнил, что подобный случай имел место в порту Гданьска 6 августа. Тогда капитан контейнеровоза под флагом Либерии, который должен был отплыть в Германию, показал 2,29 промилле алкоголя. Судно отплыло только после замены капитана.

Напомним, в октябре произошел скандал с советником президента Литвы, которого заподозрили в выступлении на публичном событии в состоянии алкогольного опьянения.

В 2023 году министру экономики Финляндии пришлось отрицать, что он был пьян на работе.