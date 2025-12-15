Речниця російського Міністерства закордонних справ Марія Захарова по-хамськи відповіла на заяву глави МЗС Польщі Радослава Сікорського про угорського прем’єра Віктора Орбана і заморожені росактиви.

Про це Захарова написала у своєму Telegram, інформує "Європейська правда".

Сікорський раніше поширив допис Орбана з критикою використання росактивів на користь України, зазначивши, що "Віктор заслужив свій орден Леніна".

Речниця МЗС РФ у відповідь приписала Владіміру Леніну заслугу за існування Польщі.

"Згадуючи ім'я Леніна, міністр, мабуть, хотів образити Віктора Орбана. Сікорський забув, що якби не Ленін, Польщі б не було і в помині", – вважає Захарова.

За її словами, Ленін – "багато в чому архітектор незалежної польської держави".

"Але Сікорському історія не писана. Ленін боровся за державність Польщі, а нинішні діячі у Варшаві свій суверенітет принесли в жертву натівським "наративам", – додала вона.

Варто зазначити, що глава МЗС України, коментуючи допис Орбана, назвав угорського прем'єра найбільш цінним замороженим активом РФ у Європі.