Захарова приписала Леніну заслугу існування Польщі у відповідь на заяву Сікорського
Речниця російського Міністерства закордонних справ Марія Захарова по-хамськи відповіла на заяву глави МЗС Польщі Радослава Сікорського про угорського прем’єра Віктора Орбана і заморожені росактиви.
Про це Захарова написала у своєму Telegram, інформує "Європейська правда".
Сікорський раніше поширив допис Орбана з критикою використання росактивів на користь України, зазначивши, що "Віктор заслужив свій орден Леніна".
Речниця МЗС РФ у відповідь приписала Владіміру Леніну заслугу за існування Польщі.
"Згадуючи ім'я Леніна, міністр, мабуть, хотів образити Віктора Орбана. Сікорський забув, що якби не Ленін, Польщі б не було і в помині", – вважає Захарова.
За її словами, Ленін – "багато в чому архітектор незалежної польської держави".
"Але Сікорському історія не писана. Ленін боровся за державність Польщі, а нинішні діячі у Варшаві свій суверенітет принесли в жертву натівським "наративам", – додала вона.
Варто зазначити, що глава МЗС України, коментуючи допис Орбана, назвав угорського прем'єра найбільш цінним замороженим активом РФ у Європі.