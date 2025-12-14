Сікорський і Сійярто публічно посперечалися через Орбана і його заяви про росактиви

Допис угорського прем'єра Віктора Орбана з критикою рішення ЄС про безстрокове замороження російських активів спричинив суперечку глав МЗС Польщі і Угорщини.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Польський міністр Радослав Сікорський поширив допис Орбана, зазначивши, що "Віктор заслужив свій орден Леніна"

"Оминаючи Угорщину і порушуючи європейське законодавство серед білого дня, брюссельці роблять кроки для захоплення заморожених російських активів – це оголошення війни. Тим часом вони вимагають від держав-членів додаткових 135 мільярдів євро для підживлення конфлікту. Угорщина не буде брати участь у цій химерній брюссельській схемі", – йдеться у дописі Орбана.

На коментар Сікорського відреагував його угорський колега Петер Сійярто.

"Ми розуміємо, що ви дуже хочете війни між Росією та Європою! Ми не дозволимо втягнути себе у вашу війну!!", – заявив він.

У відповідь Сікорський написав: "Якщо Росія знову не вторгнеться, такої війни не буде, але ми розуміємо, що цього разу ви будете на її боці".

Варто зазначити, що глава МЗС України, коментуючи допис Орбана, назвав угорського прем'єра найбільш цінним замороженим активом РФ у Європі.

Нагадаємо, 12 грудня посли Європейського Союзу ухвалили рішення про замороження російських активів, що перебувають у Європі, на безстроковий термін.

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова заявила, що у зв’язку з п’ятничним рішенням Євросоюзу Росія не отримає доступу до заморожених активів свого Центрального банку у Європі навіть через "задні двері".