Пресс-секретарь российского Министерства иностранных дел Мария Захарова по-хамски ответила на заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского об венгерском премьере Викторе Орбане и замороженных росактивах.

Об этом Захарова написала в своем Telegram, информирует "Европейская правда".

Сикорский ранее распространил пост Орбана с критикой использования росактивов в пользу Украины, отметив, что "Виктор заслужил свой орден Ленина".

Пресс-секретарь МИД РФ в ответ приписала Владимиру Ленину заслугу за существование Польши.

"Упоминая имя Ленина, министр, видимо, хотел оскорбить Виктора Орбана. Сикорский забыл, что если бы не Ленин, Польши бы не было и в помине", – считает Захарова.

По ее словам, Ленин – "во многом архитектор независимого польского государства".

"Но Сикорскому история не писана. Ленин боролся за государственность Польши, а нынешние деятели в Варшаве свой суверенитет принесли в жертву натовским "нарративам", – добавила она.

Стоит отметить, что глава МИД Украины, комментируя пост Орбана, назвал венгерского премьера наиболее ценным замороженным активом РФ в Европе.