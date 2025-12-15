У Литві знищили рекордну партію героїну вартістю 40 млн євро

У Литві знищили рекордну партію героїну, вага якої складала майже 500 кілограмів, вартістю 40 мільйонів євро.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Найбільшу в історії литовської митниці партію героїну співробітники затримали в кінці листопада, коли на вантажному посту в Авіженяй перевірили тягач MAN.

Наркотики прямували транзитом і, ймовірно, призначалися для Західної Європи. 498 кг наркотиків вистачило б на 8 мільйонів доз, а їхня вартість на чорному ринку оцінюється приблизно в 40 мільйонів євро.

Наркотики були знищені у компанії зі спалювання небезпечних відходів "Toksika за кілька годин. Спалювання такої кількості наркотиків коштує близько 1 тисячі євро, проте отримана при цьому енергія перетворюється на електроенергію, яку використовує сама компанія.

Процес утилізації наркотиків, організований відповідно до правових актів Європейського Союзу та Литви, контролювала спеціальна комісія співробітників Литовської митниці.

Після виявлення цієї партії наркотиків було розпочато досудове розслідування за фактом контрабанди особливо великої кількості наркотичних речовин і незаконного розпорядження особливо великою кількістю наркотиків.

Митні криміналісти затримали обох водіїв тягача MAN, а Вільнюський районний суд обрав найсуворіший запобіжний захід – арешт.

На початку жовтня в аеропорту італійського міста Бергамо правоохоронці затримали 46-річну жінку румунського походження, яка намагалась перевезти у своєму тілі 120 капсул з героїном.

У Нідерландах перехопили 1200 кг кокаїну, серед затриманих виявився 14-річний підліток.

Також писали, що службовий собака аеропорту Цюриха допоміг виявити партію наркотиків, яку маскували під покриття для підлоги.