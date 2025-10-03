В Італії затримали жінку з 1,4 кг героїну у шлунку

В аеропорту італійського міста Бергамо правоохоронці затримали 46-річну жінку румунського походження, яка намагалась перевезти у своєму тілі 120 капсул з героїном.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Il Messaggero.

Жінка, яка проживає в Італії з 2013 року і працює вуличною продавчинею одягу, прибула до Бергамо з Брюсселя. Там її затримали військові фінансової поліції аеропорту у співпраці з митною службою.

Операція була розпочата після повідомлення, отриманого від бельгійської митниці і переданого Управлінням по боротьбі з шахрайством в Римі.

Під час допиту жінка надала "загальні і суперечливі пояснення щодо своєї подорожі". Підозри також викликало те, що вона не мала багажу і була досить схвильована.

Подальші рентгенологічні обстеження в лікарні в Бергамо підтвердили, що мандрівниця проковтнула 120 пластикових капсул, в яких виявили загалом 1393 грами героїну.

Після вилучення контейнерів наркотична речовина була конфіскована, а жінку заарештували і доправили до в'язниці в Бергамо.

На початку року італійська поліція ліквідувала одну з найбільших підпільних лабораторій з виробництва метамфетаміну, яку створив студент – фанат культового американського серіалу Breaking Bad ("Пуститися берега").

А в нідерландському місті Звейндрехт поліція під час розслідування справи про наркотики вилучила 4 кілограми MDMA, замаскованих під раковину для вмивання.