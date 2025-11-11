Пес в аеропорту Цюриха внюхав замаскований гашиш

Службовий собака аеропорту Цюриха допоміг виявити партію наркотиків, яку маскували під покриття для підлоги.

Як пише "Європейська правда", про це у вівторок повідомило Федеральне управління митної та прикордонної служби Швейцарії.

За словами митників, їхню увагу привернули 30 підозрілих коробок із написом "водонепроникне вінілове покриття для підлоги".

Для перевірки вмісту коробок викликали поліцейських зі службовим собакою, який підтвердив наявність наркотиків – 128 кілограмів гашишу.

Наркотики вилучили та передали поліції Цюриха, йдеться в повідомленні.

У жовтні іспанська поліція вилучила 6,5 тонн кокаїну та заарештувала дев'ятьох осіб після того, як провела рейд на судні біля Канарських островів.

У Нідерландах перехопили 1200 кг кокаїну, серед затриманих виявився 14-річний підліток.