Коли створена у Гаазі "компенсаційна комісія" призначить перші виплати жертвам агресії РФ

У вівторок 16 грудня президент Зеленський поїде у Гаагу.

Тут за його присутності відбудеться подія, що має усі шанси стати історичною. Кількадесят держав – і не лише з європейського континенту – підпишуть міжнародну угоду про заснування механізму, що розподілятиме репарації, отримані з російських коштів, між українськими громадянами і бізнесами, що постраждали від російської агресії.

Маркіян Ключковський очолює Реєстр збитків – створену при Раді Європи організацію, яка останній рік готувала основу для компенсаційного механізму та опрацьовувала заяви про втрати, понесені українцями.

Про те, коли можуть піти перші виплати, хто може на них претендувати, якою є позиція США і, звісно ж, про перепони на цьому шляху – в інтерв'ю Ключковського для "Європейської правди" "Ми вже пройшли точку неповернення щодо виплати Росією компенсацій українцям". Далі – основні його тези.

У вівторок у Гаазі відбудеться формальне схвалення і підписання конвенції про створення компенсаційної комісії для України.

Юридично конвенція набуде чинності, коли її ратифікують 25 країн. Ратифікація – це важливо, бо це робить документ юридично зобов'язуючим.

За угодою, яку підпишуть 16 грудня, створюється нова міжнародна організація. Ми її називаємо "компенсаційна комісія", хоча офіційна назва звучить менш зрозуміло – це "Комісія з розгляду заяв для України". Ця організація буде створена під парасолькою Ради Європи.

Ця комісія розглядатиме заяви по суті і визначатиме суми – скільки грошей Росія винна кожному із заявників. Ось цей компонент ми і створюємо 16 грудня.

Йдеться про виплату репарацій і державі Україна, і людям.

Першим рівнем було створення Реєстру збитків від російської агресії, який збирає заяви про компенсацію, де вони проходять перший фільтр.

Сполучені Штати є учасником Реєстру збитків і брали участь у переговорному процесі щодо компенсаційної комісії. Вони будуть представлені на дипломатичній конференції у Гаазі 16 грудня.

Тобто щонайменше – США не проти. Чи підпишуть Сполучені Штати конвенцію, чи ні – ми скоро дізнаємося.

Сама виплата грошей – це вже наступний етап, до якого ми теж дійдемо.

Реєстр збитків від російської агресії працює, в ньому вже є 85 тисяч заяв – конкретних прикладів порушень міжнародного права з боку Росії.

Процес рухається, і ми бачимо від партнерів тверду волю забезпечити репарації для України і відповідальність для агресора.

Тому хочеться вірити в те, що цей процес уже незворотний.

При цьому ми бачимо дуже сильний скептицизм з боку населення.

Люди хочуть бачити в кінці цього шляху гарантовану виплату. Цього поки що не має. Є брак довіри до того, що гроші будуть.

Технічно ми можемо ухвалити перші рішення про виплати вже у другій половині 2027 року – і це дуже оптимістичний сценарій.

Це залежить від того, як швидко зберуться 25 ратифікацій. Якщо це буде десь в середині 2026-го, то у 2027-му комісія може запрацювати і за пів року схвалити перші суми.

Найімовірніше, першими підуть прості, але численні справи – це зокрема, компенсації "переміщеним особам" – тим, хто був змушений поїхати з місця проживання. Потім – компенсації за втрачені життя. Потім – складніші справи щодо власності і так далі.

Джерелом виплат може бути і має бути сама Російська Федерація. Крім того, у тексті пропозиції Єврокомісії щодо "репараційної позики" Україні є посилання на те, що частина цих коштів може бути спрямована у Компенсаційний фонд, про який ми говоримо.

Повне інтерв’ю Маркіяна Ключковського – в матеріалі "Ми вже пройшли точку неповернення щодо виплати Росією компенсацій українцям".