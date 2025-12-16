Когда созданная в Гааге "компенсационная комиссия" назначит первые выплаты жертвам агрессии РФ

Во вторник, 16 декабря, президент Зеленский отправится в Гаагу.

Здесь в его присутствии состоится событие, которое имеет все шансы стать историческим. Несколько десятков государств – и не только с европейского континента – подпишут международное соглашение об учреждении механизма, который будет распределять репарации, полученные из российских средств, между украинскими гражданами и бизнесами, пострадавшими от российской агрессии.

Маркиян Ключковский возглавляет Реестр убытков – созданную при Совете Европы организацию, которая последний год готовила основу для компенсационного механизма и обрабатывала заявления о потерях, понесенных украинцами.

О том, когда могут пойти первые выплаты, кто может на них претендовать, какова позиция США и, конечно же, о препятствиях на этом пути – в интервью Ключковского для "Европейской правды" "Мы уже прошли точку невозврата по выплате Россией компенсаций украинцам". Далее – основные его тезисы.

Во вторник в Гааге состоится формальное одобрение и подписание конвенции о создании компенсационной комиссии для Украины.

Юридически конвенция вступит в силу, когда ее ратифицируют 25 стран. Ратификация важна, потому что делает документ юридически обязательным.

По соглашению, которое подпишут 16 декабря, создается новая международная организация. Мы ее называем "компенсационная комиссия", хотя официальное название звучит менее понятно – это "Комиссия по рассмотрению заявлений для Украины". Эта организация будет создана под эгидой Совета Европы.

Эта комиссия будет рассматривать заявления по существу и определять суммы – сколько денег Россия должна каждому из заявителей. Вот этот компонент мы и создаем 16 декабря.

Речь идет о выплате репараций и государству Украина, и людям.

Первым уровнем было создание Реестра ущерба от российской агрессии, который собирает заявления о компенсации, где они проходят первый фильтр.

Соединенные Штаты являются участником Реестра ущерба и участвовали в переговорном процессе по компенсационной комиссии. Они будут представлены на дипломатической конференции в Гааге 16 декабря.

То есть, по крайней мере, США не против. Подпишут ли Соединенные Штаты конвенцию или нет – мы скоро узнаем.

Сама выплата денег – это уже следующий этап, к которому мы тоже придем.

Реестр убытков от российской агрессии работает, в нем уже есть 85 тысяч заявлений – конкретных примеров нарушений международного права со стороны России.

Процесс движется, и мы видим от партнеров твердую волю обеспечить репарации для Украины и ответственность для агрессора.

Поэтому хочется верить в то, что этот процесс уже необратим.

При этом мы видим очень сильный скептицизм со стороны населения.

Люди хотят видеть в конце этого пути гарантированную выплату. Этого пока нет. Есть недоверие к тому, что деньги будут.

Технически мы можем принять первые решения о выплатах уже во второй половине 2027 года – и это очень оптимистичный сценарий.

Это зависит от того, как быстро соберутся 25 ратификаций. Если это будет где-то в середине 2026 года, то в 2027 году комиссия может заработать и за полгода одобрить первые суммы.

Скорее всего, первыми пойдут простые, но многочисленные дела – это, в частности, компенсации "перемещенным лицам" – тем, кто был вынужден уехать с места жительства. Затем – компенсации за утраченные жизни. Затем – более сложные дела, касающиеся собственности, и так далее.

Источником выплат может быть и должна быть сама Российская Федерация. Кроме того, в тексте предложения Еврокомиссии о "репарационном займе" Украине есть ссылка на то, что часть этих средств может быть направлена в Компенсационный фонд, о котором мы говорим.

Полное интервью Маркияна Ключковского – в материале "Мы уже прошли точку невозврата по выплате Россией компенсаций украинцам".