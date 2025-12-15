ЗМІ: посланці Трампа у Берліні тиснули на українську делегацію, вимагаючи віддати Донбас

Під час переговорів у Берліні американські переговірники Стів Віткофф і Джаред Кушнер тиснули на українську сторону з вимогою відмовитись від підконтрольної їй частини Донбасу.

Про це стало відомо агенції AFP від джерела, ознайомленого з перебігом переговорів, передає "Європейська правда".

Спеціальний посланець Трампа Стів Віткофф заявив, що під час зустрічі в неділю, в якій також брав участь зять президента США Джаред Кушнер, було досягнуто "значного прогресу".

Україна, яка веде виснажливу війну з моменту вторгнення Росії в лютому 2022 року, сподівається переконати США, що перемир'я має бути укладено без попередніх територіальних поступок Росії.

Однак офіційний представник, ознайомлений з перебігом переговорів, повідомив AFP у понеділок, що американські переговірники все ще хочуть, щоб Україна відмовилася від контролю над Донбасом як умови мирних переговорів з Росією.

Владімір "Путін хоче території", сказав посадовець, додавши, що США вимагають від України "вивести війська" з цих регіонів, а Київ "не погоджується" на цю вимогу.

"Трохи дивно, що американці займають позицію росіян у цьому питанні", – додав посадовець.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, який проводить кризову дипломатію в Берліні, має зустрітися із Володимиром Зеленським, а ввечері до них повинні приєднатися європейські лідери та керівники НАТО і Європейського Союзу, щоб продемонструвати підтримку України.

Як стало відомо в понеділок у другій половині дня, переговори між делегаціями України та США щодо "мирного плану" вже завершилися.

Згідно з графіком, який розкрили в Офісі президента України, зустріч Зеленського з широким колом європейських лідерів розпочнеться о 20:00 за Києвом.

Попередні переговори між делегаціями України і США за участю Зеленського відбулися 14 грудня.