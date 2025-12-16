Зеленский рассказал о "серьезном продвижении" в переговорах по гарантиям безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что в обсуждениях гарантий безопасности для Украины происходит "серьезное продвижение вперед".

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал во время онлайн-брифинга для СМИ по дороге в Нидерланды.

Зеленский отметил, что видит готовность со стороны США согласиться на юридически обязывающие гарантии безопасности Украины, которые будут схожи по своему действию со ст. 5 НАТО.

"У нас серьезное движение вперед, потому что мы говорим о гарантиях безопасности, которые должны быть проголосованы в Конгрессе США. Я вижу, что команда президента Трампа готова к этому. Мы точно знаем, что Конгресс будет поддерживать это. Ну, точно-не точно, по крайней мере мы знаем, что большинство Конгресса положительно относится к этому", – сказал президент.

"И важно, что это юридически обязывающая ответственность наших партнеров в случае нарушения мирных договоренностей или прекращения огня со стороны агрессора, со стороны Российской Федерации. То есть будет реакция по типу того, что есть в 5 статье НАТО", – пояснил он.

Зеленский продолжил, что также обсуждается пакет мер сдерживания, которые должны предотвратить новую агрессию РФ: "какое оружие нам нужно, какая сила нужна, какие тренировки нам нужны, какая укомплектованность наших войск нам нужна, какое количество воинов нам нужно, какое финансирование нужно нашей армии".

"Ну, и отдельно, я считаю, что это позитивный сигнал, что мы все понимаем – и США, и Европа – мы должны работать вместе. И если раньше в наших диалогах были сомнения со стороны, скажем так, некоторых наших партнеров относительно эффективности "коалиции решительных", то сегодня мы проговорили, что гарантии безопасности нам нужны и от Европы – это коалиция решительных "Европа+", там есть и Канада, и другие партнеры, которые не являются частью европейского континента, но они важны, – и плюс американские гарантии безопасности. Ну, о деталях будем говорить отдельно", – добавил он.

Владимир Зеленский считает, что сейчас "мы очень близки к сильным гарантиям безопасности".

Зеленский рассказал, что в целом по итогам переговоров должны оформить пять документов, часть из которых касаются гарантий безопасности, еще часть – восстановления.

Также президент подчеркнул, что Украина не будет соглашаться на юридическое или "де-факто" признание оккупированного Донбасса за Россией.

По данным СМИ, в США считают, что решили "90% противоречий" между Украиной и РФ.