У вівторок пройде 32-ге засідання зустрічі "Рамштайн"

У вівторок, 16 грудня, відбудеться чергове засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн").

Про це повідомило Міністерство оборони у соцмережах, пише "Європейська правда".

Вже 32-ге засідання Контактної групи з питань оборони України відбудеться у форматі відеозв’язку.

У межах засідання міністр оборони Денис Шмигаль поінформує союзників про поточну ситуацію на полі бою, а також ключові потреби України для зміцнення оборони та наближення тривалого миру.

Також очікується, що партнери оголосять про нові внески у посилення спроможностей Сил оборони України.

Нагадаємо, попередній "Рамштайн" відбувся в очному форматі 15 жовтня.

Це стало першим засіданням з лютого, у якому взяв участь фізично глава Пентагону Піт Гегсет.

