Во вторник пройдет 32-е заседание встречи "Рамштайн"

Во вторник, 16 декабря, состоится очередное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн").

Об этом сообщило Министерство обороны в соцсетях, пишет "Европейская правда".

Уже 32-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины состоится в формате видеосвязи.

В рамках заседания министр обороны Денис Шмыгаль проинформирует союзников о текущей ситуации на поле боя, а также ключевых потребностях Украины для укрепления обороны и приближения длительного мира.

Также ожидается, что партнеры объявят о новых вкладах в усиление возможностей Сил обороны Украины.

Напомним, предыдущий "Рамштайн" состоялся в очном формате 15 октября.

Это стало первым заседанием с февраля, в котором принял участие физически глава Пентагона Пит Хегсет.

