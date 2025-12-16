Прем'єр Нідерландів: джерела для репарацій українцям будемо шукати після війни

Очільник уряду Нідерландів Дік Схооф вважає нормальним те, що наповнення фонду для виплати репарацій лишається невизначеним, поки триває активна війна.

Про це він заявив у коментарі журналістам перед початком дипломатичної конференції у Гаазі, повідомляє "Європейська правда".

За словами Схоофа, відтермінування цього питання на період після перемир'я є стандартним рішенням.

"Я вважаю, що цілком нормально вести переговори про репарації вже після війни. Спочатку ми маємо переконатися, що можемо припинити вогонь і нарешті досягти миру. І тоді цілком нормально говорити про репарації та відновлення країни", – пояснив він.

Втім, прем'єр Нідерландів визнав, що одночасно певні дискусії на цю тему тривають на майданчику ЄС: "Це також є частиною дискусії, яку ми ведемо в ЄС, коли йдеться про так звані заморожені активи".

Дік Схооф заявив також, що уряд Нідерландів підтримує пропозицію Єврокомісії (яка у одній з версій включає спрямування частини заморожених активів на репарації), однак наразі зарано говорити про те, у якій формі буде ухвалене рішення.

Як повідомлялося, Зеленський прибув до Нідерландів для участі у конференції щодо створення Компенсаційної комісії.

Примітно, що Угорщина представлена на найнижчому рівні на конференції щодо репарацій.

Детально читайте у інтерв'ю "Ми вже пройшли точку неповернення щодо виплати Росією компенсацій українцям".