Стали відомі деталі візиту Зеленського до Нідерландів

В Офісі президента України розкрили графік візиту президента України Володимира Зеленського до Нідерландів 16 грудня.

Про це повідомляє "Європейська правда".

О 10 ранку за Центральноєвропейським часом Зеленський зустрінеться з президенткою Молдови Маєю Санду, яка також перебуває у Нідерландах.

О 10:30 президент виступатиме перед Палатою представників та Сенатом парламенту Нідерландів.

Після того відбудеться коротка зустріч Зеленського з прем’єром Нідерландів Діком Схоофом разом із Санду та генсеком Ради Європи Аленом Берсе. Усі посадовці далі візьмуть участь у дипломатичній конференції високого рівня.

Опісля Зеленський і Схооф проведуть двосторонні переговори у форматі віч-на-віч, після чого о 13 годині вийдуть з коментарями для ЗМІ.

Після того Зеленського прийме король Нідерландів Віллем-Александр. Далі президент України відвідає Військовий реабілітаційний центру Аарденбурґ (MRC Aardenburg).

Про запланований офіційний візит Зеленського до Нідерландів публічно стало відомо у понеділок.

Зазначимо, 16 грудня у Гаазі відбудеться важлива для України подія – підписання міжнародної угоди про заснування механізму, що розподілятиме репарації, отримані з російських коштів, між українськими громадянами і бізнесами, що постраждали від російської агресії.

