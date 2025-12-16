Премьер Нидерландов: источники для репараций украинцам будем искать после войны
Глава правительства Нидерландов Дик Схооф считает нормальным то, что наполнение фонда для выплаты репараций остается неопределенным, пока продолжается активная война.
Об этом он заявил в комментарии журналистам перед началом дипломатической конференции в Гааге, сообщает "Европейская правда".
По словам Схоофа, отсрочка этого вопроса на период после перемирия является стандартным решением.
"Я считаю, что вполне нормально вести переговоры о репарациях уже после войны. Сначала мы должны убедиться, что можем прекратить огонь и наконец достичь мира. И тогда вполне нормально говорить о репарациях и восстановлении страны", – пояснил он.
Впрочем, премьер Нидерландов признал, что одновременно определенные дискуссии на эту тему продолжаются на площадке ЕС: "Это также является частью дискуссии, которую мы ведем в ЕС, когда речь идет о так называемых замороженных активах".
Дик Схооф заявил также, что правительство Нидерландов поддерживает предложение Еврокомиссии (которое в одной из версий включает направление части замороженных активов на репарации), однако пока рано говорить о том, в какой форме будет принято решение.
Как сообщалось, Зеленский прибыл в Нидерланды для участия в конференции по созданию Компенсационной комиссии.
Примечательно, что Венгрия представлена на самом низком уровне на конференции по репарациям.
