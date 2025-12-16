Угорщина представлена на найнижчому рівні на конференції щодо репарацій для України

Угорська держава не відмовилася від участі у дипломатичній конференції щодо компенсацій для України, але буде представлена на найнижчому рівні з-поміж усіх учасників.

Про це повідомляє з Гааги кореспондент "Європейської правди".

Конференція, під час якої держави урочисто підпишуть конвенцію про заснування Компенсаційної комісії для України, відбудеться у Гаазі у вівторок.

На ній заявлена участь делегацій 52 держав з Європи, Північної, Південної Америки та Азії, а також Австралії. Присутня буде і делегація ЄС. Не всі вони, втім, підпишуть конвенцію вже 16 грудня.

Євросоюз підтримує процес підготовки до стягнення з РФ репарацій для України, тож на дипконференції у Гаазі будуть присутні делегації усіх 27 держав-членів Євросоюзу. Деякі – на рівні міністрів або топів МЗС, деякі – на рівні послів або очільників посольств, у тому числі уповноважених підписувати міжнародні договори.

На цьому фоні привертає увагу представництво Угорщини.

Цю країну представить друга радниця посольства у Гаазі Еніко Петогазі – дипломатка низького рівня як для голови делегації. Вона обіймає третю сходинку серед цивільних співробітників посольства. Жодна інша держава-учасниця конференції, включно з латиноамериканськими державами, не представлена на настільки низькому рівні.

Як повідомлялося, Зеленський прибув до Нідерландів для участі у цій конференції. Євролідери теж зробили спільну заяву про потребу компенсації збитків України.

