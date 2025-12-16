Зеленський розповів про зустріч із Санду у Гаазі

Президент України Володимир Зеленський розповів, що на ранковій зустрічі з президенткою Молдови Маєю Санду у Гаазі вони говорили про триваючі переговори про потенційну мирну угоду, вступ до ЄС та двосторонні питання.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він розповів у своїх соцмережах.

Зеленський зазначив, що на зустрічі із Санду дякував їй за підтримку Молдови.

I met with the President of Moldova @sandumaiamd in The Hague. I am grateful for Moldova’s support and its readiness to cooperate. We discussed possible areas for partnership and agreed on further contacts. I also informed the President about our efforts toward peace, security,… pic.twitter.com/LUIxwTo1Jl – Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 16, 2025

"Ми обговорили можливі напрями для партнерства та узгодили наступні контакти. Розповів про роботу заради миру, безпеки та відновлення України після закінчення війни. Маємо продовжувати тиск на Росію та протидіяти всім можливим проявам російських загроз. Говорили про це також", – розповів Зеленський.

"Важливе питання й нашого спільного шляху до членства у Європейському Союзі. Подальший прогрес України і Молдови має бути одночасним і тісно скоординованим", – додав він.

Нагадаємо, 11 грудня ЄС оголосив про запуск нового формату технічних переговорів з Україною, які не залежать від угорського вето.

Читайте також Придністров'ю вирощують план. Чому "мирний процес" Трампа налякав також Молдову