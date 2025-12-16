Укр Рус Eng

Зеленський розповів про зустріч із Санду у Гаазі

Новини — Вівторок, 16 грудня 2025, 12:47 — Марія Ємець

Президент України Володимир Зеленський розповів, що на ранковій зустрічі з президенткою Молдови Маєю Санду у Гаазі вони говорили про триваючі переговори про потенційну мирну угоду, вступ до ЄС та двосторонні питання. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це він розповів у своїх соцмережах. 

Зеленський зазначив, що на зустрічі із Санду дякував їй за підтримку Молдови.

"Ми обговорили можливі напрями для партнерства та узгодили наступні контакти. Розповів про роботу заради миру, безпеки та відновлення України після закінчення війни. Маємо продовжувати тиск на Росію та протидіяти всім можливим проявам російських загроз. Говорили про це також", – розповів Зеленський. 

"Важливе питання й нашого спільного шляху до членства у Європейському Союзі. Подальший прогрес України і Молдови має бути одночасним і тісно скоординованим", – додав він. 

Нагадаємо, 11 грудня ЄС оголосив про запуск нового формату технічних переговорів з Україною, які не залежать від угорського вето.

Читайте також Придністров'ю вирощують план. Чому "мирний процес" Трампа налякав також Молдову

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Зеленський Молдова
Реклама: