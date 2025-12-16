Зеленский рассказал о встрече с Санду в Гааге

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что на утренней встрече с президентом Молдовы Майей Санду в Гааге они говорили о продолжающихся переговорах о потенциальном мирном соглашении, вступлении в ЕС и двусторонних вопросах.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он рассказал в своих соцсетях.

Зеленский отметил, что на встрече с Санду поблагодарил ее за поддержку Молдовы.

I met with the President of Moldova @sandumaiamd in The Hague. I am grateful for Moldova’s support and its readiness to cooperate. We discussed possible areas for partnership and agreed on further contacts. I also informed the President about our efforts toward peace, security,… pic.twitter.com/LUIxwTo1Jl – Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 16, 2025

"Мы обсудили возможные направления для партнерства и согласовали дальнейшие контакты. Рассказал о работе ради мира, безопасности и восстановления Украины после окончания войны. Мы должны продолжать давление на Россию и противодействовать всем возможным проявлениям российских угроз. Говорили об этом также", – рассказал Зеленский.

"Важный вопрос и нашего общего пути к членству в Европейском Союзе. Дальнейший прогресс Украины и Молдовы должен быть одновременным и тесно скоординированным", – добавил он.

Напомним, 11 декабря ЕС объявил о запуске нового формата технических переговоров с Украиной, которые не зависят от венгерского вето.

