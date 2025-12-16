ЄС відкрив технічні перемовини по трьох кластерах з Молдовою

Молдова розпочинає технічні переговори по трьох кластерах з Європейським Союзом щодо вступу.

Про це заявили єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос та віцепрем'єрка з європейської інтеграції Молдови Крістіна Герасімов у вівторок, 16 грудня, пише "Європейська правда".

Кос зазначила, що отримала "рекомендації від усіх 27 держав-членів, які будуть направляти нашу роботу з реформ у Молдові".

"Ще один крок, щоб наблизити громадян Молдови до Європейського Союзу", – підкреслила Кос.

Своєю чергою, Герасімов зазначила, що три кластери складають ядро переговорів про вступ і є визначальними для будь-якої держави-члена ЄС.

Як повідомили у Бюро з питань євроінтеграції Молдови, мова йде про три кластери:

фундаментальні цінності;

внутрішній ринок;

зовнішні відносини.

Напередодні стало відомо, що міністри закордонних справ ЄС мають ухвалити рішення про продовження перемовин про вступ до ЄС з Молдовою на технічному рівні – так само, як 11 грудня у Львові зробили це для України.

Зазначимо, про офіційне відкриття кластерів наразі мова не йде, оскільки Угорщина блокує цей крок для України, а Молдова рухається до ЄС у парі з Україною.

Нагадаємо, 11 грудня Україні у Львові передали так звану переговорну позицію ЄС за трьома кластерами, що стане основою для подальшої технічної роботи.

Україна та ЄС після відкриття технічних переговорів узгодили пріоритетний план реформ з 10 пунктів, куди увійшли положення щодо антикорупції та верховенства права.

Радимо також ознайомитися із матеріалом "ЄвроПравди": "План Б" та мовчанка Орбана: як ЄС розблокував рух України до вступу та що буде далі