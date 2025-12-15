ЄС 15 грудня відкриє технічні перемовини по трьох кластерах з Молдовою, як з Україною

У понеділок, 15 грудня, міністри закордонних справ ЄС мають прийняти рішення про продовження перемовин про вступ до ЄС з Молдовою на технічному рівні – так само, як 11 грудня у Львові зробили це для України.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявила єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос перед початком засідання Ради ЄС у закордонних справах.

Молдова одночасно з Україною продовжуватиме перемовини про вступ до ЄС на технічному рівні без офіційного відкриття кластерів.

"Сьогодні ми проведемо зустріч, щоб отримати орієнтацію (від Ради ЄС. – "ЄП"). Те, що нам потрібно як Європейській комісії, це отримати орієнтацію або напрямок того, що ми можемо робити", – повідомила Кос.

Вона нагадала, що "для офіційного відкриття (кластерів) нам потрібне рішення всіх 27 держав-членів ЄС, якого ми не маємо" – але це не означає, що "ми не можемо робити те, що є правильним".

"А правильна річ – це продовжувати технічну частину переговорів. Це те, на що ми отримали зелене світло минулого тижня у Львові для України, і, сподіваємося, це те, що заплановано на сьогодні, – ми отримаємо це для Молдови… Минулого тижня Європейська комісія отримала важливий напрямок від держав-членів, і ми можемо продовжувати на технічному рівні роботу в кластерах 1, 2 та 6", – заявила єврокомісарка.

Вона наголосила, що "єдиний спосіб, яким ми можемо забезпечити мир і процвітання в Україні, – це продовження процесу вступу, і це саме те, що ми робимо зараз".

Як повідомляла "Європейська правда", 11 грудня у Львові, на неформальному засіданні Ради з загальних справ, ЄС оголосив про запуск нового формату технічних переговорів з Україною, які не залежать від угорського вето.

Україна та ЄС після відкриття технічних переговорів узгодили пріоритетний план реформ з 10 пунктів, куди увійшли положення щодо антикорупції та верховенства права.

Детально про все – у статті "План Б" та мовчанка Орбана: як ЄС розблокував рух України до вступу та що буде далі.