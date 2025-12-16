ЕС открыл технические переговоры по трем кластерам с Молдовой

Молдова начинает технические переговоры по трем кластерам с Европейским Союзом о вступлении.

Об этом заявили еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос и вице-премьер по европейской интеграции Молдовы Кристина Герасимов во вторник, 16 декабря, пишет "Европейская правда".

Кос отметила, что получила "рекомендации от всех 27 государств-членов, которые будут направлять нашу работу по реформам в Молдове".

"Еще один шаг, чтобы приблизить граждан Молдовы к Европейскому Союзу", – подчеркнула Кос.

В свою очередь, Герасимов отметила, что три кластера составляют ядро переговоров о вступлении и являются определяющими для любого государства-члена ЕС.

Как сообщили в Бюро по вопросам евроинтеграции Молдовы, речь идет о трех кластерах:

фундаментальные ценности;

внутренний рынок;

внешние отношения.

Накануне стало известно, что министры иностранных дел ЕС должны принять решение о продолжении переговоров о вступлении в ЕС с Молдовой на техническом уровне – так же, как 11 декабря во Львове сделали это для Украины.

Отметим, что об официальном открытии кластеров пока речь не идет, поскольку Венгрия блокирует этот шаг для Украины, а Молдова движется в ЕС в паре с Украиной.

11 декабря Украине во Львове передали так называемую переговорную позицию ЕС по трем кластерам, что станет основой для дальнейшей технической работы.

Украина и ЕС после открытия технических переговоров согласовали приоритетный план реформ из 10 пунктов, куда вошли положения по антикоррупции и верховенству права.

Подробнее читайте в материале "ЕвроПравды": "План Б" и молчание Орбана: как ЕС разблокировал движение Украины к вступлению и что будет дальше