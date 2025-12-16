Зеленський закликав не пом'якшувати санкції до деокупації всіх територій України

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Росія має відчувати наслідки і нести відповідальність, поки не звільнить всіх українських людей та українські землі.

Про це він заявив у вступі на відкритті дипломатичної конференції у Гаазі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Зеленський наголосив, що Україна виборює "право жити, і право жити безпечно", а Європа має усвідомлювати, що це стосується також її безпеки. "Європа має довгу історію війн і не має поводитися легковажно", – наголосив президент.

Український лідер також наголосив, що ЄС має підтримувати усі санкції та інші обмеження, запроваджені проти РФ.

"Весь тиск на Росію має зберігатися, поки наша земля лишається окупованою. Росія має відчувати, що її дії – злочинні, і має відчувати наслідки, поки українці лишаються в російському полоні, і лишаються викрадені діти", – заявив він.

Зеленський заявив також, що розраховує на наступні кроки з боку Ради Європи.

"Ми сподіваємося, що трибунал (Спецтрибунал щодо злочину агресії РФ. – Ред.) почне роботу. (Це потрібно) не тільки для нас, а для всіх у Європі, хто прагне миру", – наголосив він.

Як повідомлялося, Конвенцію щодо репарації для України готова підписати рекордна кількість держав.

Примітно, що Угорщина представлена на найнижчому рівні на конференції щодо репарацій.

