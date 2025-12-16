Зеленский призвал не смягчать санкции до деоккупации всех территорий Украины

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Россия должна ощущать последствия и нести ответственность, пока не освободит всех украинских людей и украинские земли.

Об этом он заявил вступительной речи на открытии дипломатической конференции в Гааге, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Зеленский подчеркнул, что Украина борется за "право жить и право жить безопасно", а Европа должна осознавать, что это касается также ее безопасности. "Европа имеет долгую историю войн и не должна вести себя легкомысленно", – подчеркнул президент.

Украинский лидер также подчеркнул, что ЕС должен поддерживать все санкции и другие ограничения, введенные против РФ.

"Все давление на Россию должно сохраняться, пока наша земля остается оккупированной. Россия должна чувствовать, что ее действия – преступны, и должна чувствовать последствия, пока украинцы остаются в российском плену, и остаются похищенные дети", – заявил он.

Зеленский также заявил, что рассчитывает на следующие шаги со стороны Совета Европы.

"Мы надеемся, что трибунал (Спецтрибунал по преступлению агрессии РФ. – Ред.) начнет работу. (Это нужно) не только для нас, но и для всех в Европе, кто стремится к миру", – подчеркнул он.

