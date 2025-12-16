Міністр оборони Британії оголосив про виділення 600 млн фунтів на ППО України

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив про найбільшу однорічну інвестицію в 600 млн фунтів на посилення протиповітряної оборони України.

Про це він сказав на відкритті засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"), передає "Європейська правда"

Міністр зазначив, що Путін продовжує свої жорстокі атаки на Україну.

"Тільки за останні 2 місяці було здійснено 20 000 атак дронами і ракетами. Тому ми повинні активізувати наші дії. Ми повинні активізувати наші дії, щоб чинити тиск на Путіна", – сказав Гілі.

За його словами, необхідно захистити українців протягом зимових місяців.

"Протиповітряна оборона є абсолютним пріоритетом. Тому сьогодні я можу підтвердити найбільшу однорічну інвестицію Великої Британії в протиповітряну оборону України. Це 600 мільйонів фунтів", – сказав міністр.

"Тисячі систем протиповітряної оборони, ракет і автоматизованих турелей для збивання дронів. Поставки здійснюються зараз і триватимуть у 2026 році", – уточнив міністр.

Він також анонсував початок невдовзі виробництва нових дронів-перехоплювачів Octopus у Великій Британії – тисячі одиниць щомісяця прибуватимуть в Україну.

"Наша місія чітка: підтримати боротьбу сьогодні. Забезпечити мир завтра. І якщо Путін вирішить продовжити цю війну в наступному році, наше повідомлення Москві чітке – контактна група тільки стане сильнішою, більш згуртованою і надасть ще більше озброєння для українських бійців протягом 2026 року", – заявив Гілі.

Як повідомляли, 11 вересня Україна та Британія підписали угоду про виробництво українських дронів-перехоплювачів.

Раніше у британському Міноборони повідомили, що першим спільним проєктом стане новий передовий безпілотник-перехоплювач протиповітряної оборони під назвою Project Octopus.