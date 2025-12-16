Министр обороны Британии объявил о выделении 600 млн фунтов на ПВО Украины

Министр обороны Великобритании Джон Гили заявил о крупнейшей однолетней инвестиции в 600 млн фунтов на усиление противовоздушной обороны Украины.

Об этом он сказал на открытии заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн"), передает "Европейская правда"

Министр отметил, что Путин продолжает свои жестокие атаки на Украину.

"Только за последние 2 месяца было совершено 20 000 атак дронами и ракетами. Поэтому мы должны активизировать наши действия. Мы должны активизировать наши действия, чтобы оказать давление на Путина", – сказал Гили.

По его словам, необходимо защитить украинцев в течение зимних месяцев.

"Противовоздушная оборона является абсолютным приоритетом. Поэтому сегодня я могу подтвердить самую большую однолетнюю инвестицию Великобритании в противовоздушную оборону Украины. Это 600 миллионов фунтов", – сказал министр.

"Тысячи систем противовоздушной обороны, ракет и автоматизированных турелей для сбивания дронов. Поставки осуществляются сейчас и продлятся в 2026 году", – уточнил министр.

Он также анонсировал начало вскоре производства новых дронов-перехватчиков Octopus в Великобритании – тысячи единиц ежемесячно будут прибывать в Украину.

"Наша миссия четкая: поддержать борьбу сегодня. Обеспечить мир завтра. И если Путин решит продолжить эту войну в следующем году наше сообщение Москве четкое – контактная группа только станет сильнее, более сплоченной и предоставит еще больше вооружения для украинских бойцов в течение 2026 года", – заявил Гили.

Как сообщалось, 11 сентября Украина и Великобритания подписали соглашение о производстве украинских дронов-перехватчиков.

Ранее в британском Минобороны сообщили, что первым совместным проектом станет новый передовой беспилотник-перехватчик противовоздушной обороны под названием Project Octopus.