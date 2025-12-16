Дружина Макрона частково перепросила за те, що назвала феміністичних активісток "тупими суками"
Перша леді Франції Бріжит Макрон перепросила за образливе виловлювання на адресу феміністичних активісток, але водночас наголосила, що її коментарі були приватними.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.
Як зазначила дружина французького президента, її зауваження були зроблені в приватному колі – вона відвідувала виступ коміка Арі Абіттана, якого звинувачували в зґвалтуванні у справі, яка згодом була закрита – і що вона не вжила б таких слів на публіці.
"Мені шкода, якщо я образила жінок, які стали жертвами (сексуального насильства). Я дружина президента, але я також є собою, і в приватному колі я можу дозволити собі розслабитися в спосіб, який не є доречним... люди мають право (вільно) висловлюватися і думати", – зазначила Бріжит Макрон.
У видаленому кліпі, опублікованому таблоїдом Public, Бріжит Макрон запитує коміка Арі Абіттана перед його виступом, як у нього справи, на що той відповідає, що "боїться", ймовірно, маючи на увазі можливість переривання його шоу протестувальницями.
Після того як Абіттан сказав, що боїться, перша леді Франції відповіла: "Якщо будуть тупі суки – ми їх викинемо".
У заяві для французького інформаційного агентства AFP офіс Макрона зазначив, що цю репліку першої леді країни слід розуміти як "критику радикальних методів, які використовували ті, хто перервав і завадив показу Арі Абіттана".
У вересні писали, що президент Франції Емманюель Макрон і його дружина планують представити фотографічні та наукові докази в американському суді, щоб довести, що перша леді Франції є жінкою.
Емманюель і Бріжит Макрони подали позов проти американської крайньої правої блогерки Кендіс Оуенс, яка стверджує, що Бріжит насправді є чоловіком.
У позові стверджується, що Оуенс "проігнорувала всі варті довіри докази, які спростовують її твердження, на користь відомих конспірологів і доведених наклепників".