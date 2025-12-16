Жена Макрона частично извинилась за то, что назвала феминистских активисток "тупыми суками"

Первая леди Франции Брижит Макрон извинилась за оскорбительные высказывания в адрес феминистских активисток, но в то же время подчеркнула, что ее комментарии были частными.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Как отметила жена французского президента, ее замечания были сделаны в частном кругу – она посещала выступление комика Ари Абиттана, которого обвиняли в изнасиловании по делу, которое впоследствии было закрыто – и что она не употребила бы такие слова на публике.

"Мне жаль, если я обидела женщин, которые стали жертвами (сексуального насилия). Я жена президента, но я также есть я сама, и в частном кругу я могу позволить себе расслабиться способом, который не является уместным... люди имеют право (свободно) выражаться и думать", – отметила Брижит Макрон.

В удаленном клипе, опубликованном таблоидом Public, Брижит Макрон спрашивает комика Ари Абиттана перед его выступлением, как у него дела, на что тот отвечает, что "боится", вероятно, имея в виду возможность прерывания его шоу протестующими.

После того как Абиттан сказал, что боится, первая леди Франции ответила: "Если будут тупые суки – мы их выгоним".

В заявлении для французского информационного агентства AFP офис Макрона отметил, что эту реплику первой леди страны следует понимать как "критику радикальных методов, которые использовали те, кто прервал и помешал показу Ари Абиттана".

В сентябре писали, что президент Франции Эмманюэль Макрон и его жена планируют представить фотографические и научные доказательства в американском суде, чтобы доказать, что первая леди Франции является женщиной.

Эмманюэль и Брижит Макроны подали иск против американской крайне правой блогерши Кэндис Оуэнс, которая утверждает, что Брижит на самом деле является мужчиной.

В иске утверждается, что Оуэнс "проигнорировала все достоверные доказательства, опровергающие ее утверждения, в пользу известных конспирологов и доказанных клеветников".