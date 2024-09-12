У Франції оштрафували жінок, які називали Бріжит Макрон трансперсоною

Суд Парижа визнав двох жінок винними в поширенні неправдивих заяв про першу леді Франції Бріжит Макрон стосовно того, що вона нібито народилась чоловіком.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

У грудні 2021 року самопроголошена духовний медіум Амандін Руа та "незалежна журналістка" Наташа Рей опублікували в YouTube чотиригодинне відео, де заявили, що Бріжит Макрон насправді народилась чоловіком на ім’я Жан-Мішель Троньйо.

Рей стверджувала, що викрила "державну брехню" та "аферу".

Реклама:

Перша леді Франції подала позов про наклеп проти двох жінок за кілька тижнів до президентських виборів 2022 року.

На цьому тлі в соцмережах почали активно поширювати твердження, що Бріжит Макрон насправді ніколи не існувало, а насправді її брат – Жан-Мішель Троньйо – змінив стать і взяв це ім’я.

На засіданні в четвер, 11 вересня, паризький суд присудив Амандін Руа та Наташі Рей виплатити дружині президента 8000 євро як компенсацію за завдані збитки, а її братові – 5000 євро.

З них також стягнули "умовний штраф" у розмірі 500 євро – тобто штраф, який з них стягнуть у разі скоєння іншого злочину.

71-річна Бріжит Макрон не була присутня під час винесення рішення. Рей захворіла під час судового процесу, але не змогла домогтися його перенесення.

Раніше перша леді Франції спростувала чутки про те, що впливає на рішення свого чоловіка – президента Емманюеля Макрона.